GUIDONIA – Chiusura del supermercato “Iper La Spesa”, interrogazione in Regione Lazio

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Chiuso il supermercato “Iper La Spesa”, lavoratori invitati a dare le dimissioni, dalla Consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni riceviamo e pubblichiamo:

“Esprimo la mia vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori dei punti vendita di Lariano, Cesano, Guidonia Montecelio, Colleferro e di Roma che, a seguito di cessione di ramo d’azienda da parte della società Emmepiù Srl nei confronti della società ATAS21 Srl, si sono trovati in cassa integrazione, senza certezze sul proprio futuro.

Nonostante le rassicurazioni messe nero su bianco nei verbali di accordo sottoscritti con le sigle sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, in cui la società dichiarava che sarebbero stati “garantiti tutti i livelli occupazionali ed i trattamenti economici in vigore al momento di efficacia dell’atto di cessione del ramo di azienda”, la società ha recentemente richiesto l’attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione attività.

Grazie al lavoro fatto insieme ai lavoratori e le lavoratrici, i sindacati, Matteo Castorino e Francesco Agosti del PD di Guidonia Montecelio, ho pertanto presentato un’interrogazione urgente al Presidente Rocca per sapere quali misure intenda mettere in campo la Giunta per tutelare i livelli occupazionali e reddituali, le condizioni contrattuali e i diritti connessi dei lavoratori e delle lavoratrici, interessati dalla vicenda”.