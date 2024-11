TIVOLI – Vigile travolto sulla Tiburtina, il sindaco di Roma si stringe alla famiglia di Daniele Virgili

“L’intera Amministrazione capitolina si stringe intorno ai vigili feriti e alle loro famiglie e ringrazia tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si impegnano a garantire la sicurezza dei cittadini mettendo a rischio la loro stessa vita”.

Così in una nota diffusa oggi, giovedì 7 novembre, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a proposito del drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera sulla via Tiburtina all’altezza del Grande Raccordo Anulare, in cui tre agenti – due donne e un uomo della Polizia di Roma Capitale sono stati travolti da un’auto condotta da un carabiniere risultato positivo all’alcoltest (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo la nota, il sindaco Gualtieri si è recato all’ospedale San Camillo per far visita all’agente Daniele Virgili, il 25enne di Casal Bellini, quartiere alla periferia di Tivoli, neo assunto nella Polizia di Roma Capitale da appena due mesi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il Sindaco ha espresso vicinanza ai tre agenti feriti e insieme al Comandante del Corpo della Polizia Locale, Mario De Sclavis, è in costante collegamento con le strutture sanitarie.