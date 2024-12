GUIDONIA – Un Mercato Agricolo Natalizio nella Pineta di viale Roma

E’ il primo evento sull’agricoltura organizzato dall’Assessorato di Valentina Torresi, ed ha il patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione di Confagricoltura: fervono i preparativi per il Mercato Agricolo Natalizio, in programma domenica 15 dicembre dalle 10 e 30 alle 18 e 30 nell’area del Parco Anna Bertucci in viale Roma, a Guidonia Centro.

L’obiettivo è creare un’atmosfera festiva e di condivisione promuovendo al contempo i prodotti locali e sostenendo l’economia agricola del territorio.

“Quello che i visitatori troveranno al loro arrivo sarà un vero villaggio tutto dedicato ai prodotti enogastronomici locali, i nostri prodotti a km 0, che sarà possibile degustare ed acquistare in vista delle prossime festività.

Non solo: sono previste tante attività per grandi e piccini, insomma, tutto il necessario per passare una bella domenica di festa insieme”, spiega Valentina Torresi, Assessora al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura della Città di Guidonia Montecelio.

“Un evento di questo genere rientra perfettamente nell’azione politica della Regione Lazio, che ha tra i suoi obiettivi quello di supportare e valorizzare l’agricoltura dei territori, come ha più volte affermato l’Assessore regionale al ramo Giancarlo Righini.

Il nostro patrocinio rappresenta proprio questa volontà politica, e sono particolarmente felice ed orgoglioso che questo evento si svolga a Guidonia Montecelio e nel parco che abbiamo rinnovato con la mia famiglia”, chiude Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.