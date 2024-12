MARCELLINA – Razzie al distributore di merendine della scuola, ladro incastrato dalle telecamere

I Carabinieri della Stazione Marcellina hanno eseguito un’ordinanza che dispone la misura cautelare coercitiva dell’obbligo di dimora nel comune di residenza a carico di un 41enne italiano gravemente indiziato del reato di furto.

I carabinieri di Marcellina hanno individuato l’autore di numerosi furti tra cui quelli nella scuola materna

Secondo un comunicato stampa dei carabinieri della Compagnia di Tivoli, i fatti sono riconducibili al periodo da aprile a giugno 2024, allorquando a seguito di mirate indagini sono stati acquisiti numerosi indizi di reità a carico del 41enne, responsabile di plurimi furti ai danni di esercizi commerciali, magazzini, officine ed anche un Istituto scolastico.

La scuola materna di piazza Martiri delle Foibe a Marcellina presa di mira per 5 volte in tre mesi

In particolare il ladro è riuscito a sottrarre cavi elettrici, piante, numerosi litri di carburante e denaro dai distributori automatici di bevande e snack nella scuola materna di piazza Martiri delle Foibe a Marcellina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Gli investigatori hanno accertato che il modus operandi prevedeva un preliminare sopralluogo presso l’obiettivo per poi successivamente introdursi nell’altrui proprietà ed asportare quanto rinvenuto e darsi alla fuga.

Il distributore di bevande e snack era diventato il bancomat del ladro

A seguito delle denunce presentate, i Carabinieri della Stazione di Marcellina hanno svolto fin da subito accurate indagini definendo così uno specifico quadro indiziario sviluppatosi dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza e dalle fonti di prove raccolte a seguito delle perquisizioni domiciliari eseguite nei confronti del 41enne, definendo cosi in modo chiaro l’intera dinamica delittuosa.

In una delle scorribande il ladro ha fatto incetta di merendine e bevande

Gli elementi acquisiti dagli investigatori hanno consentito alla Procura della Repubblica di chiedere ed ottenere dal GIP del Tribunale di Tivoli una ordinanza di misura cautelare coercitiva dell’obbligo di dimora nel comune di residenza a carico dell’indagato.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, per 5 volte il 41enne si era introdotto nella scuola materna forzando una porta antipanico per fare razzia delle monete incassate dal distributore automatico.

Sabato 8 giugno il sindaco di Marcellina Alessandro Lundini annunciò che l’autore dei furti ai distributori della scuola era stato individuato: ora per lui è scattata la misura cautelare da parte dell’Autorità Giudiziaria (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).