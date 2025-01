TIVOLI – Don Lorenzo, l’ultimo saluto al Duomo il 21 gennaio

Saranno celebrati martedì 21 gennaio alle 10 presso la Cattedrale di San Lorenzo Martire i funerali di Don Lawrence Ejimofor, lo storico cappellano dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, scomparso all’età di 63 anni venerdì 3 gennaio, dopo quasi due mesi di agonia in un letto d’ospedale del Policlinico Umberto I a causa di una malattia.

Lo ha annunciato ieri, lunedì 6 gennaio, il Vescovo di Tivoli Mauro Parmeggiani, invitando a ricordarlo nella preghiera.

La salma sarà poi tumulata nella tomba di Monsignor Valeri nel cimitero di Tivoli.

Contenuto clever-core-ads

Nato 63 anni fa a Owerri, in Nigeria, sesto di undici figli, poliglotta con due lauree, una in Filosofia ed una in Teologia, l’arrivo in Italia nel 1989, la consacrazione a sacerdote per la Diocesi di Tivoli il 9 dicembre 1995, anno in cui andò ad abitare presso il Villaggio don Bosco di don Benedetto Serafini.

Dopo un primo periodo trascorso a servire messa presso la chiesa della Madonna della Fiducia, sempre a Tivoli, nel 2003 “don Lorenzo” fu nominato cappellano dell’ospedale tiburtino: per 21 anni guida spirituale dei pazienti ricoverati nel nosocomio di via Parrozzani.