TIVOLI – Ztl sospesa 48 ore per un danno fognario

Il Comune di Tivoli sospende per due giorni il varco elettronico di controllo dell’accesso alla Ztl in piazza Massimo.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 3 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, mercoledì 8 gennaio, dal Vice Comandante della Polizia Locale Eleonora Giusti.

Con l’atto viene temporaneamente sospesa la Ztl domani, giovedì 9, e dopodomani, venerdì 10 gennaio, nella fascia oraria dalle 8,30 alle ore 17.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di una nota inviata ieri dalla ditta “Caldani Irrigazioni Srl”, in qualità di delegato di Acea Ato2, per la riparazione urgente di un danno fognario in via Domenico Giuliani.

L’ordinanza dispone inoltre il divieto di transito per tutti i veicoli in via Giuliani, eccetto quelli della ditta esecutrice, i mezzi di soccorso, i veicoli dei disabili e ai possessori di garage e/o posti auto regolarmente autorizzati con concessione del passo carrabile.

Tutti i veicoli menzionati potranno transitare in entrate e in uscita da via Giuliani con le dovute cautele circolando a passo d’uomo.