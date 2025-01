TIVOLI – Quartiere al buio da 7 mesi, arriva “Striscia la Notizia”

Un quartiere a buio da sette mesi nonostante le ripetute segnalazioni.

E’ la situazione de “Il Giglio”, la zona residenziale di Via delle Gardenie e via Gallotti alla periferia del Comune di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dopo il sit-in di protesta organizzato lo scorso 30 dicembre davanti al Municipio di piazza del Governo per sensibilizzare le autorità sulla mancanza dell’illuminazione pubblica, ora i residenti hanno chiesto aiuto a “Striscia la Notizia”, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci.

Così martedì 7 gennaio l’inviato Jimmy Ghione ha raccolto le proteste dei cittadini, che da sette mesi vivono nell’insicurezza, soprattutto durante le ore notturne.

Dopodiché l’inviato si è presentato a Palazzo San Bernardino per intervistare il sindaco Marco Innocenzi.

“Come ho già avuto modo di dire in occasione dell’incontro con la delegazione del quartiere – spiega il sindaco in un comunicato stampa diffuso nella serata di oggi, giovedì 9 gennaio – abbiamo studiato e stiamo affrontando le problematiche che vivono i residenti della lottizzazione “Giglio” .

Appena insediati è stata una nostra priorità.

Non si può accettare che certi problemi si prolunghino per così tanto tempo e ringrazio le Forze dell’Ordine, sempre presenti ed impegnate sul nostro territorio, con le quali stiamo cercando le migliori soluzioni possibili per poter ripristinare la vivibilità in sicurezza della zona”.