TIVOLI – Quartiere al buio da 7 mesi, il sindaco incontra i cittadini

Ieri, lunedì 30 dicembre, i cittadini di Via delle Gardenie e via Gallotti nel quartiere “Il Giglio” hanno organizzato un sit-in di protesta per sensibilizzare le autorità sulla mancanza dell’illuminazione pubblica, che da sette mesi rende il quartiere alla periferia di Tivoli insicuro, soprattutto durante le ore notturne.

Il sit-in era finalizzato a sollecitare una risposta concreta, visto che, nonostante le ripetute segnalazioni, la situazione non sembrava evolversi. Per questo i cittadini sono stati ricevuti dal Sindaco Marco Innocenzi.

“Nel corso dei primi mesi di Amministrazione – ha spiegato il sindaco in un comunicato stampa – ho immediatamente studiato ed affrontato le problematiche che i residenti vivono da molti anni: dalla scarsa illuminazione alla poca sicurezza, sino al decoro urbano.

Con gli uffici competenti siamo intervenuti per risolvere le situazioni di nostra competenza. Con le Forze dell’Ordine, che ringrazio, stiamo lavorando per aumentare la sicurezza”.

“Continueremo – ha aggiunto il sindaco Marco Innocenzi – gli interventi programmati, come l’aumento della sorveglianza, il prosieguo degli sfalci e laddove la legislazione ce lo consente, il ripristino della illuminazione pubblica.

Garantiremo il massimo ascolto ai Cittadini della zona, come per tutti gli abitanti del Comune di Tivoli.

Il mio impegno inoltre, come dimostrato durante i vari incontri con i rappresentanti del quartiere, è di mantenere un dialogo costante, per garantire una migliore vivibilità dell’intero quartiere di Campolimpido-Favale”.

In un comunicato stampa i cittadini raccontano di aver spiegato al Sindaco che un quartiere senza illuminazione pubblica sia già di per sé insicuro, senza bisogno di attendere una valutazione da parte delle forze dell’ordine.

«La sicurezza non può essere messa in discussione da lungaggini burocratiche», hanno dichiarato, esprimendo la speranza che la situazione non si trasformi nell’ennesimo scaricabarile amministrativo che non porta a soluzioni concrete.

Inoltre, i residenti hanno espresso il loro disappunto per la lentezza del processo, ritenendo che la questione avrebbe potuto essere risolta in maniera più rapida, semplicemente riattivando i 150 metri di cavo rubati lo scorso maggio.

È emerso, tuttavia, che l’illuminazione precedente era illegale e non poteva essere ripristinata così com’era.

Nel comunicato stampa i rappresentanti dei residenti di Via delle Gardenie e Via Gallotti sottolineano di aver apprezzato la disponibilità del Sindaco a prendere in mano la situazione, pur non essendo completamente soddisfatti delle risposte ricevute.

L’incontro di ieri non resterà isolato: il sindaco Innocenzi e i residenti del quartiere “Il Giglio” si sono dati appuntamento a metà gennaio.

“Continueremo a monitorare da vicino l’evoluzione della situazione – concludono i residenti – pronti a mobilitarci di nuovo qualora fosse necessario, affinché la sicurezza e il benessere del quartiere Il Giglio di Via delle Gardenie e Via Gallotti siano garantiti quanto prima”.