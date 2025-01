GUIDONIA – Attraversa la strada, anziana investita in via Maremmana

Stava attraversando il passaggio pedonale, quando è stata travolta da un’auto.

E’ accaduto stamane, martedì 14 gennaio, a Villanova, il quartiere più densamente popolato di Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 10,30 all’intersezione tra via Maremmana inferiore e via Giuseppe Di Vittorio.

Un’anziana signora italiana di 82 anni camminava lungo il marciapiede destro della Maremmana dalla via Tiburtina in direzione della vicina Farmacia Rossetti. Giunta all’incrocio con via Di Vittorio, la pensionata ha iniziato a percorrere i pochi metri che separano i due marciapiedi quando è rimasta vittima di un investimento.

Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, l’anziana è stata urtata da una Renault Clio condotta da una 23enne italiana proveniente da Guidonia e impegnata in una manovra di svolta a sinistra dalla via Maremmana a via Di Vittorio.

L’82enne è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.

L’esatta dinamica dell’investimento è in fase di ricostruzione.