GUIDONIA – “Un canestro per Gaza”: sport, socialità e testimonianze dalla striscia

“Un canestro per Gaza”, una mattinata di testimonianze, sport e socialità per riflettere insieme su quanto sta accadendo in Palestina.

L’evento promosso dall’associazione culturale Playground Alcyone e da diversi attivisti per la Pace del territorio si terrà sabato 18 gennaio a partire dalle 10.30 a Guidonia presso il campo da basket Playground Alcyone.

Parteciperà il fotoreporter Daniele Napolitano che racconterà la sua esperienza di volontariato e sport nella striscia di Gaza.

Successivamente si terrà un’esibizione musicale incentrata sui valori della non-violenza e della pace, uno storytelling fatto di musica e parole.

L’esibizione sarà a cura di Andrea Galasso.

Un racconto di storie senza copione, a libera interpretazione.

Ci saranno due racconti: uno sul basket e la discriminazione, l’altro sulla Palestina.

È prevista anche una colazione con prodotti fatti in casa.

Per chi vorrà sarà infine possibile giocare insieme a basket nel segno della condivisione.

Durante la mattinata verranno esposte le foto realizzate da Daniele Napolitano a Gaza.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e vuole essere un’occasione per informare e sensibilizzare sui tragici eventi che da troppo tempo si verificano in Terra Santa e nel resto del mondo.

Ogni bambino merita un playground dove poter giocare a basket.