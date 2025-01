Un’occasione preziosa per mettersi alla prova, scoprire le proprie capacità e fare la differenza.

E’ il Servizio Civile Universale 2025 presso l’associazione di Protezione Civile “Nucleo Volontari Guidonia”.

E’ disponibile un solo posto per partecipare al progetto “Volontari per la prevenzione e la salvaguardia”, parte del programma Giovani Energie per l’Ambiente – Rete GEC 2025, per vivere un anno unico di crescita personale e impegno verso la comunità!

Per partecipare al Servizio Civile Universale è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi, per 5 giorni a settimana con un impegno settimanale di 25 ore. Ogni volontario riceverà un rimborso mensile di €507,30.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 18 febbraio 2025, entro le ore 14.00.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente online tramite il portale Domanda Online (DOL), assicurandosi d’inserire il codice corretto della sede desiderata per indirizzare correttamente la candidatura.

E’ prevista una Formazione di 36 ore generali + 72 ore specifiche

•Ambito di azione: tutela del territorio, protezione civile, prevenzione dei rischi e valorizzazione ambientale

•Obiettivi ONU Agenda 2030: Città sostenibili, Vita sulla terra, Agire per il clima.

INFO: +39 393 696 9180