SUBIACO – Morte del sindaco, Mauro Lombardo: “Grande Uomo e politico”

E’ una vera e propria ondata d’affetto quella che si sta riversando sui Social Network alla notizia della scomparsa del sindaco di Subiaco Domenico Petrini per un malore improvviso a soli 38 anni, anticipata dal quotidiano on line Tiburno.Tv, (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’omaggio a Domenico Petrini arriva anche dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo:

“La notizia della scomparsa dell’amico Domenico Petrini, Sindaco di Subiaco, mi ha sprofondato nel dolore – scrive il primo cittadino della Città dell’Aria sul suo profilo Facebook istituzionale –

Sabato siamo intervenuti, insieme, a un convegno sui controlli della Corte dei Conti sugli atti dei Comuni.

Oggi era in Municipio, nell’ennesima giornata di impegnativo lavoro per la Città che amava.



Un infarto improvviso ha interrotto la sua fatica felice e lo ha portato via alla sua famiglia, alla sua comunità e a noi che gli volevamo bene e che ne apprezzavamo capacità, esperienza e caparbietà”.



“Resterai per sempre – conclude il sindaco Mauro Lombardo – nel nostro spirito e in quello di tutti quelli che hanno avuto il privilegio di incontrarti e di apprezzarti per l’Uomo e il politico che sei stato.



Ciao Domenico”.