MARCELLINA – Rifiuti abbandonati in strada, multati 4 “zozzoni”

Prosegue l’attività di controllo e vigilanza ambientale dell’associazione “Rangers d’Italia” sul territorio di Marcellina.

Ieri pomeriggio, mercoledì 19 febbraio, gli Ispettori Ambientali coordinati da Antonio Lotierzo hanno effettuato un blitz in alcune strade centrali del paese dove era stato segnalato l’abbandono incontrollato di rifiuti.

Numerosi sacchi giacevano nei pressi dei cassonetti per la raccolta degli abiti usati situati in viale Roma, all’altezza del piazzale del cimitero, e in via Gramsci.

Altri sacchi di rifiuti sono stati rinvenuti in via Caolini, strada già nota per l’abbandono di rifiuti incontrollato.

Setacciando tra la spazzatura, gli Ispettori Ambientali hanno rinvenuto documenti utili per risalire ai deturpatori: si tratta di una italiana, oltre a due uomini e una donna romeni, tutti domiciliati a Marcellina.

A ciascuno dei 4 “zozzoni” è stata elevata la sanzione amministrativa di 300 euro per complessivi 1200 euro.

Ad agosto 2024 gli Ispettori Ambientali dell’Associazione Rangers d’Italia hanno siglato un apposito protocollo d’intesa per il controllo e la vigilanza ambientale del territorio con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Lundini.