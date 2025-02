GUIDONIA - Sulle auto rubate fa razzie in negozi e scuole: preso

Il modus operandi era collaudato. Si presentava nei negozi alla guida di mezzi rubati, faceva razzie e si dileguava.

E’ andata avanti così per sette mesi, fino a quando è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza.

Per questo gli agenti del commissariato di Tivoli hanno arrestato un 36enne di Guidonia Montecelio per furto e riciclaggio di auto e moto, minacce aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e furto in vari esercizi commerciali.

L’uomo è ritenuto responsabile di almeno 12 furti commessi tra maggio 2024 e gennaio 2025, durante i quali ha sottratto numerosi prodotti, tra profumi, dolciumi, barattoli di crema spalmabile alla nocciola e dolci.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Tivoli, sono state avviate dopo varie denunce di furti in supermercati e profumerie tra Guidonia e Tivoli.

Dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dei negozi, i poliziotti hanno identificato il 36enne, volto noto agli uffici investigativi.

Gli investigatori hanno inoltre accertato che, in alcuni casi, l’uomo ha minacciato i proprietari dei veicoli rubati, utilizzando strumenti come cacciaviti, forbici, mannaie e seghe da giardino.

Per questo la Procura ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Durante la perquisizione del suo appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto anche un pc portatile e una lavagna digitale rubati dall’istituto “Garibaldi” di Setteville di Guidonia, destinati agli alunni affetti da disabilità.

Il materiale informatico è stato restituito al dirigente scolastico Luca Santella.