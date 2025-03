A notarlo per i vicoli del Centro storico è stato il manager della società incaricata della raccolta differenziata.

Quell’operaio con una carriola carica di sacchi neri non poteva di certo passare inosservato.

Così stamane, giovedì 13 marzo, gli agenti della Polizia Locale di Tivoli hanno denunciato per trasporto e gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi due romeni e un italiano.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, tutto è accaduto verso le 11,30 in via Colsereno, nel Centro storico della Città dell’Arte. Pare che lungo la via ci fossero l’ingegner Francesco Girardi, Amministratore Unico della Municipalizzata “Asa Spa” e l’assessore all’Ambiente e Decoro Urbano Gianfranco Osimani.

I due amministratori pubblici hanno notato un operaio uscire dal portone di un palazzo con una carriola piena di sacchi neri. A quel punto l’ingegner Girardi ha seguito a distanza l’operaio fino al parcheggio multipiano di piazza Matteotti, dove era parcheggiato un furgone Opel Vivaro nel cassone del quale l’uomo ha stipato i rifiuti.

Subito dopo l’Amministratore di “Asa” ha allertato la Polizia Locale comunicando la targa del veicolo.

Gli agenti diretti dalla Comandante Eleonora Giusti hanno rapidamente verificato che il furgone e il proprietario non risultavano iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali per il trattamento di rifiuti e rottami.

Così i vigili urbani hanno fermato il titolare della ditta e il conducente dell’Opel Vivaro: all’interno del cassone del furgone sono stati rinvenuti circa 6 metri cubi di rifiuti in sacchi neri, tra scarti di materiale edile e vecchia carta da parati.

Per i due operai romeni è scattata la denuncia oltre al sequestro del veicolo..

Successivamente gli agenti della Polizia Locale hanno individuato l’appartamento all’interno del quale i due operai romeni avevano effettuato lo sgombero dei rifiuti: si tratta di un’abitazione in un palazzo storico del Centro di proprieà di un cittadino italiano.

Anche per lui è scattata la denuncia alla Procura di Tivoli per gestione non autorizzata di rifiuti.