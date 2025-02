TIVOLI - Gettoni di presenza per i consiglieri, “sì” all’aumento dalla Corte dei Conti

Buone notizie per i consiglieri comunali di Tivoli: è possibile aumentare l’importo del gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio comunale e Commissione.

Il via libera è arrivato con la Deliberazione numero 12/2025/PAR – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – pubblicata dalla Corte dei Conti giovedì scorso 13 febbraio.

Il Collegio, in funzione consultiva, ha espresso il parere per il calcolo dell’importo dei gettoni di presenza richiesto il 16 dicembre 2024 dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

Tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), il capo dell’amministrazione aveva infatti formulato il seguente quesito: “se la misura legittima del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008 sia quelle vigente e cristallizzata al 25 giugno 2008 o se l’importo da corrispondere sia quello successivamente modificato dall’Ente stesso in diminuzione e rapportato agli importi previsti dal Decreto interministeriali 04/04/2000 n. 119”.

Applicando il Decreto interministeriali 119/2000, finora il Comune ha erogato ai consiglieri comunali la somma di 32,53 euro per ogni seduta.

Secondo la Corte dei Conti i consiglieri tiburtini potranno beneficiare di un “ritocco” sul gettone.

“La misura alla quale fare riferimento per il calcolo dell’importo dei gettoni di presenza – si legge nella delibera numero 12/2025/PAR – è quella in godimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 comprensiva degli incrementi o riduzioni determinate nel tempo ovvero delle decurtazioni di legge”.