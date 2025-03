TIVOLI – Calcio, sconfitta che allontana i sogni di gloria

Domenica grigia per le squadre di calcio della Città del Nordest impegnate nei campionati di Eccellenza e Promozione.

Serie D. Guidonia Montelio 1937 FC turno di riposo pensando alla rincorsa per il titolo

Turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti alla Viareggio Cup, il Guidonia Montecelio 1937 FC pronta a ripartire dopo aver perso la finale di Coppa Italia ai rigori contro il Ravenna.

I Rosso Blu preparano la rincorsa alla Lega Pro.

Eccellenza: Tivoli, sconfitta che allontana i sogni di gloria

Nella 26^ giornata del girone A di Eccellenza, la Tivoli Calcio 1919 perde 2 a 1 sul campo dell’Aranova, reti di Costa Ferreira per la Tivoli Calcio 1919 e di Teti e Germoni per l’Aranova.

Una sconfitta che fa sfumare i sogni per una rincorsa al vertice della squadra amaranto scivolata al settimo posto con 41 punti.

La Maccarese seconda in classifica (zona playoff), con la vittoria roboante in casa contro il Ladispoli per 4 a 1 consolida e allunga a 9 lunghezze dalla storica società tiburtina. Il Valmontone, primo in classifica, è ormai imprendibile con i suoi 58 punti per la promozione alla categoria superiore.

Promozione: Villalba, passo falso ma tutto resta in piedi

La Squadra del Villalba Ocres Moca 1952

Nella 27esima giornata del girone B di Promozione, il Villalba Ocres Moca 1952 esce sconfitta sul proprio campo contro l’Urbetevere; termina con un pesante 1-3, reti di Prosperini per il Villalba e Apolloni, D’Addio e Iceti per l’Urbe Tevere.

La formazione bianco-rosso-blu rimane di fatto salda al terzo posto in zona play off, facendosi sfuggire l’occasione per allungare ulteriormente il passo sul Monterotondo 1935 che segue al quarto posto a soli 3 punti di distacco.

Altre squadre del territorio dell’Area Nord-Est nel girone di Promozione Girone B: Monterotondo 1935 pareggia 0 a 0 con il Bellegra 1962 e continua con 46 punti la rincorsa alla zona playoff.

Il Montecelio pareggia 1 a 1 in casa contro il Casal Barriera e con i suoi 21 punti non esce dalla zona calda della retrocessione.

Infine il Palombara esce sconfitta in casa con il Real San Basilio 1960 rimanendo ferma a 25 punti in zona playout.

(Daniele Di Cerbo)