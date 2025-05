GUIDONIA – Città più bella, al Parco Di Nella tornano i giochi per bambini

Stamattina, giovedì primo maggio 2025, è stato riaperto ufficialmente il parco Paolo Di Nella, a Villalba di Guidonia, interessato da un importante intervento di riqualificazione.

A realizzare i lavori è stata la Società “Kompan Italia Srl” di Milano, la ditta che il 4 novembre si è aggiudicata gli interventi anche presso il Parco della Mezzaluna di Via Rosata nel quartiere di Colle Fiorito di Guidonia e nel Parco di Via Saffi incrocio con Via Zucchi a Villanova per un importo complessivo pari a 149.286,15 euro IVA inclusa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale, gli interventi hanno incluso il taglio dell’erba e l’installazione di nuovi giochi per bambini.

L’area verde torna fruibile ai cittadini a seguito dei lavori di pulizia dei danni causati dall’incendio verificatosi il 4 ottobre 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sempre in un comunicato stampa l’Amministrazione comunale annuncia che, grazie a una recente Delibera di Giunta, nelle prossime settimane procederà anche alla sostituzione del manto sintetico del campo di calcetto.

Saranno, inoltre, installate le nuove porte offerte dal “Comitato Parco Paolo Di Nella” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La stessa Delibera prevede la possibilità di valutare la collocazione di ulteriori giochi e attrezzature per rendere quest’area ancora più accogliente e funzionale.

“La riapertura del parco Di Nella rappresenta un momento importante per la nostra comunità – evidenzia l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza -. Gli spazi verdi sono fondamentali per il benessere dei cittadini e per la qualità della vita urbana.

L’intervento di riqualificazione restituisce alla collettività un’area dove famiglie, bambini e anziani potranno trascorrere momenti di svago e socialità all’aria aperta”.

“Investire nelle aree verdi, e riqualificarle, significa investire nella salute pubblica e nella sostenibilità ambientale – sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo -. Il parco Di Nella non è solo un luogo di svago, ma un vero e proprio polmone verde per Villalba. Continueremo a impegnarci per migliorare e ampliare gli spazi verdi del nostro territorio, convinti che rappresentino una risorsa preziosa per tutti i cittadini e per le future generazioni”.