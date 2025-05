FONTE NUOVA – La Polizia Locale si rafforza: assunti 4 nuovi agenti

Il Commissario Straordinario Filippo Santarelli e il Comandante della Polizia Locale Francesco Spagnoletti danno il benvenuto ai tre nuovi agenti che hanno preso servizio in questi ultimi mesi e al quarto che arriverà nei primi giorni del mese di giugno.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 29 maggio, dall’amministrazione comunale, il personale entra in servizio per effetto dello scorrimento della graduatoria in corso di validità del concorso pubblico per istruttore di Polizia Locale indetto dall’Ente e tenutosi lo scorso anno.

Si rafforza il Comando della Polizia Locale con un incremento del personale che diventa necessario per dare risposte concrete alle esigenze della cittadinanza per un territorio più sicuro.

“La figura di Agente di Polizia Locale – si legge sempre nel comunicato stampa del Comune – è strategica non solo per il controllo del territorio, ma per essere sempre di più al servizio del cittadino; si opera sempre al fianco delle altre forze dell’ordine, con le quali il rapporto è sempre strategico, quotidiano, costante e intenso.

Questo è stato ed è uno degli obiettivi prioritari del mandato commissariale, con la convinzione che accrescere le risorse umane della Polizia Locale voglia dire dare al tempo stesso migliori risposte alla comunità e accrescere il decoro della città.

Dopo anni di blocco delle assunzioni e di pensionamenti, è stata invertita la rotta immettendo non solo nuove energie ma anche nuovo entusiasmo e nuove competenze, accresciute dall’esperienza dei colleghi già in servizio”.