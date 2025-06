FONTE NUOVA - Col parapendio precipita da 30 metri: salvo per miracolo

Avrebbe perso il controllo a causa di una manovra errata ed è precipitato da 30 metri. Per fortuna è rimasto praticamente illeso.

E’ accaduto ieri, sabato 28 giugno, a Santa Lucia, frazione del Comune di Fonte Nuova.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, protagonista della disavventura è un 50enne italiano sottufficiale dell’Aeronautica militare: l’uomo è stato ricoverato al policlinico “Agostino Gemelli” di Roma, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni residenti di Santa Lucia che hanno avvistato nel cielo il 50enne in volo libero sulla selletta mentre pilotava la vela.

All’improvviso gli abitanti hanno notato il parapendio avvitarsi e precipitare da un’altezza di almeno 30 metri all’interno della Riserva naturale di Nomentum, l’area protetta tra la Via Nomentana e la Via Palombarese.

Sul posto è intervenuta un’automedica del 118 di Guidonia Montecelio: pare che il 50enne di Fonte Nuova sia stato recuperato in località Bosco Spallette vigile e cosciente, tuttavia è stato trasportato in eliambulanza al policlinico “Gemelli” di Roma.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Non è la prima volta che un parapendio viene avvistato nei cieli del centro abitato tra Colleverde Guidonia e Fonte Nuova.

Il primo febbraio scorso un uomo era stato filmato mentre sorvolava la Nomentana Bis, una delle strade più importanti e trafficate della Città del Nordest che dalla via Palombarese, attraversa Colleverde di Guidonia e si collega a Tor Lupara di Fonte Nuova.

In quel caso il video del singolare episodio era stato postato sulla pagina Instagram di “Welcome to Favelas”.