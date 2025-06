TIVOLI – I Maestri infioratori della Contrada di Via Maggiore protagonisti in Vaticano

I Maestri infioratori di Tivoli della Contrada Via Maggiore protagonisti per la seconda volta in Vaticano.

L’Associazione, coordinata da Lidia Tufano e guidata dal presidente Gianni Ranieri, è presente all’Infiorata storica di Roma, in corso stamane – domenica 29 giugno – in via della Conciliazione e in piazza Pio XII a San Pietro, organizzata dalla Pro Loco Roma Capitale, in onore dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma

Si tratta un importante tassello della cultura popolare della Città, e una festa storica che conserva intatta ancora oggi la sua bellezza nel tripudio di colori e nell’esaltazione dell’arte che i suoi capolavori floreali sono in grado di sprigionare.

Il quadro intitolato “Porta della Misericordia”

Gli infioratori di Tivoli – Contrada Via Maggiore hanno realizzato davanti alla Basilica di San Pietro un quadro di 48 metri quadrati, utilizzando fiori, sale, riso soffiato, segatura colorata, caffè, sabbia, farinella di polenta e grano duro, schegge di legno.

L’opera intitolata “Porta della Misericordia” è stata ideata da Antonella Santolamazza e rappresenta Gesù Cristo, con il capo coronato di spine e lo sguardo rivolto al cielo che incarna l’amore, il sacrificio e la speranza.

Alle sue spalle, un cielo infuocato simboleggia il tramonto del peccato e l’alba della redenzione.

Sotto di lui, la maestosa facciata della Basilica di San Pietro che apre le sue porte luminose: è la soglia della grazia misericordiosa, attraverso cui ogni credente è invitato a passare.

In primo piano, Gesù stesso prende per mano il Papa, guida della Chiesa, e lo accompagna verso la luce.

Questo gesto simboleggia il cammino dell’umanità, guidata dal pastore universale, verso la saggezza e l’incontro personale con Dio.

L’opera è un invito a riscoprire, nel Giubileo, la fede, la spiritualità e la speranza.

Dalle ore 20 di ieri, sabato 28 giugno, è stato iniziato il disegno preparatorio su carta successivamente riempito con tecnica mista “a secco” durante tutta la notte da parte di Rita Castorani, Daniela D’Elicio, Micaela Sanelli, Caterina Tufano, Maurizio Facioni, Francesca Sanfilippo, Alessia Meschini, Armando De Bonis e Pierluigi Timperi.

Il quadro è stato terminato alle 5 di stamattina e resterà esposto in via della Conciliazione per tutta la giornata di oggi.

Per gli infioratori di Tivoli – Contrada Via Maggiore è la seconda partecipazione alla storica Infiorata di Roma in onore dei Santi Pietro e Paolo: già il 29 giugno 2023 erano stati presenti con un quadro sulla pace sempre di 48 metri quadrati (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).