GUIDONIA - “Cassonetti non svuotati”, una discarica alle case popolari

“Sono stati svuotati soltanto due secchioni su un totale di 11 per i rifiuti indifferenziati. Va avanti così da anni, siamo esasperati”.

La segnalazione alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv con tanto di fotografie allegate arriva dal complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di via Monte Gran Paradiso e via Monte Rosa, a Colleverde, il quartiere di Guidonia Montecelio più lontano dal Palazzo comunale.

Un inquilino del complesso di case popolari di proprietà del Comune di Roma in cui vivono oltre cento famiglie giura che nella giornata di lunedì 7 luglio non sono stati ritirati i rifiuti indifferenziati dagli operatori di Tekneko, l’azienda che gestisce per conto del Comune di Guidonia Montecelio il servizio di raccolta differenziata.

“Con questo caldo c’è una puzza insopportabile – protesta l’inquilino – dobbiamo attendere la prossima settimana per vederli smaltire?”.

Si tratta dello stesso inquilino che a maggio aveva denunciato la mancata raccolta da dopo Pasquetta e la presenza di alcuni cassonetti rotti da oltre un anno (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Contattata dalla redazione di Tiburno.Tv, l’azienda Tekneko ha spiegato la situazione alle case popolari di Colleverde.

“Nel complesso residenziale esistono due tipi di criticità – spiegano dall’azienda di via Lago dei Tartari – Una è connessa al numero di utenze, non sappiamo quanti inquilini abbiano stipulato il contratto e paghino per avere diritto al conferimento rifiuti.

L’altra deriva dal contesto sociale: molti abitanti faticano a differenziare e buttano nei cassonetti rifiuti misti.

Inoltre siamo a conoscenza di un ulteriore fenomeno: non residenti nel complesso accedono all’interno del cortile e scaricano i propri sacchetti.

Per la giornata di venerdì è previsto un servizio di controllo per resettare la situazione”.