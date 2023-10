GUIDONIA – Rifiuti, inaugurata la prima isola informatizzata per la raccolta differenziata

È entrata in funzione oggi, a Montecelio, la prima isola informatizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo inaugura l’isola informatizzata per la raccolta differenziata dei rifiuti

La postazione, allestita in via XXV Aprile, è destinata alle utenze commerciali di piazza San Giovanni, piazzale Bruno Buozzi, via del Borgo, via del Passeggio, via del Sole, via Monte Albano, via Santa Maria, via Servio Tullio.

Le istruzioni per l’uso dei nuovi “cassonetti intelligenti” installati a Montecelio

“L’obiettivo è rendere più efficace la raccolta differenziata e al tempo stesso dare maggiore decoro al nostro bellissimo borgo – spiega il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo -. Grazie a questa isola informatizzata è stato possibile rimuovere i cassonetti posizionati sotto l’arco di Santa Maria da tutti giustamente considerati scandalosi”.

I vecchi cassonetti posizionati sotto l’Arco di Santa Maria sono stati rimossi dagli operatori di Tekneko

“La nuova isola – aggiunge l’assessora e vice sindaca Paola De Dominicis – è stata posizionata in collaborazione con Tekneko, la società appaltatrice del servizio di raccolta differenziata.