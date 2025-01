FONTE NUOVA – Il parcheggio multipiano è sempre in balìa dei teppisti

Le immagini parlano chiaro.

Idranti scassati.

Lance antincendio srotolate sul pavimento.

Scassata anche quella che avrebbe dovuto essere la colonnina automatica per il pagamento del ticket.

E ancora: cavi elettrici tranciati di netto, paline divelte e date alle fiamme, plafoniere staccate.

Lance antincendio srotolate. Sotto, le immagini dello scempio in corso al Parcheggio multipiano di Tor Lupara

Sono le immagini dello scempio in corso presso il Parcheggio Pubblico Multipiano di Piazza Aldo Moro, a Tor Lupara di Fonte Nuova, l’opera pubblica più “chiacchierata” della storia, anche perché tra idearla e realizzarla sono trascorsi 18 anni, costellati da mancati finanziamenti, ditte fallite, diatribe coi progettisti e lavori lumaca.

“L’ennesima torre di Babele che dal 2013 è costata milioni di euro ed ora è diventata monumento al degrado e nuovo centro di traffici illeciti”, scrive Mauro M., un abitante di Tor Lupara che ha inviato alla redazione di Tiburno.Tv una documentazione fotografica più che eloquente.

“Spendere soldi pubblici per creare un’area di degrado dove bande di baby gang si divertono a distruggere tutto è la manifestazione massima del fallimento di questo Stato – si sfoga Mauro M. – un servizio che poteva essere utile ai cittadini onesti diventato il rifugio di bande di teppisti e non solo”.

Vale la pena ricordare che 8 mesi fa l’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Piero Presutti in una nota sul sito dell’Ente aveva annunciato per martedì 14 Maggio 2024 l’inaugurazione del Parcheggio Pubblico Multipiano (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Inaugurazione annullata per motivi burocratici.

Fatto sta che il 23 maggio 2024 ignoti commisero un furto manomettendo gli estintori in polvere da 6 chili appena installati presso il Multipiano (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo il 23 settembre 2024 era stato affidato alla ditta “Fireless Srl” di Roma la fornitura di 5 estintori nuovi P6, due Lancia UNI 45, oltre a 3 sellette per manichetta, due lastre di vetro nero “Safe Crash” e altrettante lastre di vetro giallo “Safe Crash”, oltre la ricarica di 13 estintori P6 e fornirà due manometri per un totale di 684 euro e 42 centesimi.

Gli ultimi lavori nel Multipiano erano stati commissionati dal Comune di Fonte Nuova lo scorso dicembre 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Con la determina numero 1258 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – fu affidata alla ditta “Edil Gi Srl” di Roma l’esecuzione di lavori di messa a norma per un importo complessivo di 6.147 euro e 58 centesimi, come disposto dai vigili del fuoco all’esito del sopralluogo del 24 settembre scorso.

L’impresa era stata incaricata di eseguire lavori di compartimentazione per la via di esodo del piano intermedio ai fini dell’antincendio, comprensivo di smontaggio infisso porta tagliafuoco, creazione muratura su tre lati e controsoffitto, intonacatura interna ed esterna, tinteggiatura e ricollocamento della porta tagliafuoco. Inoltre era stata prevista la rimozione e ricollocazione della porta tagliafuoco al piano -1 via di esodo, oltre alla certificazione della resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera a firma di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno.