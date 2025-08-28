CASTELNUOVO – Un Sant’Antonino speciale: 4 giorni di musica, tradizione e il concerto di Anna Oxa

Dal 4 al 7 settembre 2015, Castelnuovo di Porto si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell’anno: la Festa di Sant’Antonino, patrono del borgo. Un lungo weekend all’insegna di cultura, musica, tradizione e divertimento, in uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Un programma ricco per tutte le età e tutti i gusti

Durante i quattro giorni della festa, il centro storico si animerà con una varietà di iniziative: mostre d’arte e artigianato locale; passeggiate e trekking tra le bellezze naturali del territorio; cantine aperte, mercatini e degustazioni e pettacoli musicali e DJ set targati RDS

Domenica 7 settembre: il gran finale con Anna Oxa

Evento clou della manifestazione sarà il concerto di Anna Oxa, che salirà sul palco domenica sera con il tour “Voce Sorgente”. A seguire, il tradizionale spettacolo pirotecnico, per salutare la festa con un cielo pieno di luci e colori.

“La Festa di Sant’Antonino rappresenta il cuore della nostra comunità: è il momento più atteso dell’anno, in cui Castelnuovo di Porto si anima di tradizioni, cultura, paesaggio e partecipazione”, ha detto il sindaco. “Quattro giorni che uniscono memoria e futuro, grazie al coinvolgimento delle nostre associazioni e alla ricchezza di eventi che spaziano dal trekking alla musica, dall’artigianato all’enogastronomia. Il concerto di Anna Oxa e i fuochi d’artificio di domenica sera saranno il culmine di una festa che appartiene a tutti noi”.

Castelnuovo diPorto intanto si prepara all’attesa Sagra degli gnocchi.