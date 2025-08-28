Bloccati sulle montagne russe di Cinecittà World, intervento dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, 28 agosto, intorno alle ore 14:40, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco presso il parco divertimenti Cinecittà World, a causa di un guasto tecnico che ha bloccato diverse persone sulla giostra “Cascate”, le montagne russe del parco.

La Sala Operativa ha immediatamente inviato sul posto la squadra territoriale di Pomezia (22A), supportata da un’autoscala e dal personale specializzato del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), esperto in operazioni di soccorso in condizioni complesse.

I soccorritori hanno lavorato per mettere in sicurezza le persone bloccate e consentire il loro rientro a terra in sicurezza. Non risultano feriti, ma l’intervento ha richiesto una gestione tecnica delicata per garantire l’incolumità di tutti i presenti.

Al momento non è noto cosa abbia causato il malfunzionamento della giostra. Gli accertamenti tecnici sono in corso.