Villa Adriana by night, una serata tra storia e stelle

L’agosto nelle ville tiburtine si chiude con un appuntamento speciale: sabato 30 agosto, per l’ultimo appuntamento di VillaEstate 2025, Villa Adriana torna ad accendersi di magia in una suggestiva apertura serale.

Sarà l’ultima occasione del mese per scoprire il fascino notturno del sito UNESCO, passeggiando tra le antiche rovine illuminate da luci soffuse e immerse in un’atmosfera sospesa nel tempo. Un’esperienza emozionante, dove storia e natura si incontrano sotto il cielo stellato d’estate.

L’ingresso sarà possibile dalle 19:45 alle 23:00, con ultimo ingresso alle 21:45. Il biglietto è quello ordinario.

Nella stessa serata si terrà anche l’evento “Sotto le stelle di Adriano”, con una conferenza e un’osservazione astronomica a cura del CNAI. I posti sono già esauriti, ma l’atmosfera sarà tutta da vivere anche per chi non parteciperà all’evento.

Un’escursione tra storia e sapori: sabato 30 agosto

Sempre sabato 30 agosto, in occasione della storica Sagra del Pizzutello, un’altra esperienza da non perdere nella Città dell’Arte: l’Istituto Villae, in collaborazione con il Comune di Tivoli, propone una visita speciale al Santuario di Ercole Vincitore e alla Vigna di Pizzutello negli Orti Estensi di Villa d’Este. A fare da guide archeologi ed esperti del territorio.

Le serate di settembre (a 1 euro)

Se ami l’atmosfera delle visite in notturna, annota in agenda anche la data di sabato 27 settembre: in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Villa Adriana, Villa d’Este e il Santuario di Ercole Vincitore resteranno aperti fino a tarda sera, con un biglietto simbolico di 1 euro (salvo le gratuità previste).

Orari di apertura serale:

Villa Adriana : 19:00 – 22:00 (ultimo ingresso alle 21:00)

Villa d’Este : 19:45 – 22:45 (ultimo ingresso alle 21:45)

Santuario di Ercole Vincitore: 19:00 – 22:00 (ultimo ingresso alle 21:00)

Il 7 settembre Villa Gregoriana protagonista della Giornata del Panorama

Un’altra occasione per godere delle meraviglie di Tivoli sarà domenica 7 settembre, in occasione della Giornata del Panorama: un evento nazionale dedicato alla valorizzazione del paesaggio italiano.

Tra i protagonisti di questa dodicesima edizione c’è anche il Parco di Villa Gregoriana, che propone attività speciali per vivere il sito con uno sguardo nuovo e più consapevole. Sconti per i residenti.