SACROFANO – “Gustiamo Veio”, una giornata di degustazioni e laboratori ambientali

Un vero e proprio ‘itinerario del gusto’ è quello che si terrà domenica 21 settembre 2025 a Sacrofano (RM) con la prima edizione di “Gustiamo Veio”.

A partire dalle 10.00 del mattino l’evento ospiterà, nel centro cittadino (Piazza Ugo Serata), numerosi operatori agroalimentari del territorio con i loro stand di prodotti d’eccellenza. I visitatori potranno degustare – ed eventualmente acquistare – i prodotti locali, conoscere le peculiarità delle aziende che producono a Km 0 e compiere un percorso volto a stimolare il senso del gusto. Saranno presenti, tra le altre, aziende casearie, olearie, enologiche e di apicoltura, birrifici e produttori di verdure sott’olio. Una serie di laboratori ambientali ed esperienziali, inoltre, permetteranno a grandi e piccini di imparare a conoscere l’ambiente, la storia e le tradizioni del Parco di Veio, con il supporto di educatori.

Quattro laboratori di educazione ambientale, Dalla geografia alla geologia; Il Parco, un patrimonio di biodiversità; Il riciclo creativo (per i bambini); Giocare in natura – Genitori e figli insieme (per le famiglie), saranno condotti da esperti in varie discipline e avranno una durata di due ore ciascuno. Fasce orarie: 10.30-12.30; 13.30-15.30; 16-18. A cura di ‘Humus Sapiens A.T.C’. Prenotazioni: 389.4363449 (Whatsapp).

Dalle 10.30 sarà aperto il laboratorio Insetti impollinatori e biodiversità: un binomio fondamentale per noi e il pianeta, condotto dagli educatori della Cooperativa ‘Le Mille e una Notte’ con il supporto di tavole didattiche e teche entomologiche. Ingresso libero senza prenotazione.

Sei laboratori di propedeutica musicale per bambini da 0 a 8 anni saranno condotti da Natalia De Sanctis con l’ausilio di piccoli strumenti come tamburelli, triangoli, maracas e cimbali. Ogni laboratorio, basato sulla metodologia Orff e Gordon, ospiterà al massimo 10 bambini suddivisi per fasce d’età. Da 0 a 4 anni i bambini dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. Dalle 10.30 alle 18.00. Prenotazioni: 392.0516628 (Whatsapp)

Il laboratorio divulgativo “Viva il Lupo” (orario 10-12 e 15-17) a cura del funzionario Paolo Verucci, è aperto a tutti e informerà i visitatori sulla presenza del lupo nel Parco di Veio mentre, all’interno della Biblioteca Comunale – Al Tempo Ritrovato, verranno proiettati alcuni video di lupi con cenni sulla biologia e primi esiti del ‘progetto lupo’ nel Parco di Veio.

Alle 10.30 prenderà il via la visita ‘Urban Trekking: scoprendo le meraviglie del borgo di Sacrofano’ condotta dalla guida Andrea Rapini. Protagonisti gli aspetti naturalistici, storici e architettonici del borgo e dei suoi dintorni, nonché alcuni aneddoti ad essi legati, che si riferiscono ad un periodo compreso tra il tardo medioevo e il XIX secolo. Prenotazioni: 349.7393983 (Whatsapp)

Alle ore 11.00 presso la Biblioteca Comunale – Al Tempo Ritrovato avrà luogo il convegno ‘Eccellenze di Veio’, sulle attività e prodotti tipici del Parco, oltre alle sue peculiarità naturali e storico – archeologiche. A cura dei funzionari del Parco. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Dalle 12.30 sarà aperto lo stand gastronomico gestito dalla Pro Loco di Sacrofano per gustare un menù realizzato con i prodotti tipici del territorio del Parco di Veio, tra cui le pizzole fritte.

Uno spettacolo di canzoni e danze popolari concluderà questa giornata straordinaria.

Il gruppo TERRANTICA capitanato dal polistrumentista Mauro Bassano, offrirà una preziosa occasione per immergersi nelle tradizioni musicali. Una band di cinque elementi – percussioni, strumenti a corda e la voce di Teresa Andreoli – porterà sul palco un ricco repertorio che omaggia l’Italia del centro e del sud con saltarelli, pizziche e tammuriate, ma che strizza l’occhio anche alla musica popolare delle regioni settentrionali. (Piazza Ugo Serata, ore 18.00). Ingresso libero.

‘Gustiamo Veio’ si rivolge alla popolazione residente e alla più vasta platea degli abitanti della Capitale.

L’iniziativa vuole ampliare la conoscenza delle pluralità di produzioni agricole (Igp, Deco, Bio) e di trasformazione presenti nei Comuni del Parco di Veio, unitamente all’offerta di esperienze culturali, didattiche e conoscitive. Una giornata che aspira a far emergere il valore qualitativo della dimensione agricola e artigianale dell’Agro Romano inclusa nell’area naturale protetta del Parco di Veio.

L’iniziativa rientra tra i progetti vincitori dell’avviso pubblico emanato da Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio per Comuni, Pro Loco e Parchi regionali del Lazio finalizzato alla concessione di agevolazioni per la realizzazione di iniziative di promozione agroalimentare per il periodo dal 15 maggio 2025 – 30 settembre 2025 nell’ambito del progetto “Le Vie del Giubileo”.

L’evento, organizzato e promosso da Ente Regionale Parco di Veio in collaborazione con dieci operatori agroalimentari del territorio del Parco di Veio, è co finanziato da Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Sacrofano.

Il programma completo dell’iniziativa è consultabile sul sito ufficiale dell’Ente Regionale Parco di Veio e sulla pagina Facebook ufficiale di HYPERLINK “https://www.facebook.com/Parcodiveio?locale=it_IT” Ente Regionale Parco di Veio.

domenica 21 settembre 2025, dalle 10:00 alle 18.00

Sacrofano (RM), Piazza Ugo Serata e Biblioteca Comunale – Il Tempo Ritrovato

Tutti gli eventi sono a ingresso libero

Per informazioni:

ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO

E-mail: gaiello@regione.lazio.it