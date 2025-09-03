GUIDONIA – In Comune c’è Diana, la nuova assistente virtuale dei cittadini

Il Comune di Guidonia Montecelio ha adottato una soluzione digitale innovativa che semplifica l’accesso ai servizi e favorisce una comunicazione più immediata ed efficace con l’Ente.

Lo annuncia l’amministrazione comunale in un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 3 settembre.

Diana, è questo il nome dell’avatar virtuale che presente e attivo da oggi sul sito Internet istituzionale, è in grado di guidare l’utente al link di collegamento della pagina del servizio richiesto. Risponde tutti i giorni, 24 ore su 24, a oltre 300 quesiti sui servizi comunali.

Questa capacità di interazione evolverà progressivamente grazie a sistemi di apprendimento e aggiornamento continuo, migliorando, nel tempo, l’efficienza e la pertinenza delle risposte. Il progetto è attualmente in fase sperimentale, con l’obiettivo di raccogliere feedback e ottimizzare le funzionalità.

L’efficacia nelle risposte dell’assistente virtuale, quindi, è destinata a crescere e migliorare nel tempo, grazie all’apprendimento continuo basato proprio sulle interazioni e sulle richieste che gli perverranno dagli utenti.

I cittadini hanno, inoltre, la possibilità di segnalare eventuali incongruenze o imprecisioni nelle risposte fornite dall’assistente virtuale, contribuendo così al costante perfezionamento del sistema. Questo feedback consentirà di intervenire tempestivamente per correggere e/o aggiornare i contenuti.

Il servizio è accessibile da qualsiasi dispositivo – pc, smartphone o tablet – ed è progettato per garantire la piena fruibilità anche da parte di persone non udenti e non vedenti, nel rispetto dei principi di inclusività e accessibilità.

Basta collegarsi su www.comune.guidoniamontecelio.rm.it e cliccare sull’icona in basso a destra. Si tiene premuto il microfono e si formula la richiesta. Diana è lì, pronta a dare indicazioni utili.

L’assistente virtuale è integrato pure sulla linea telefonica: attraverso tecnologie vocali avanzate, consente ai cittadini di accedere rapidamente, tramite il telefono, a informazioni e supporto sulle principali pratiche amministrative.

La sinergia tra canali digitali e telefonici rappresenta un ulteriore strumento di accessibilità e semplificazione, assicurando continuità nell’interazione tra cittadini e Amministrazione.

“Con l’introduzione dell’assistente virtuale Diana, il nostro Comune compie un salto di qualità nell’adozione delle nuove tecnologie al servizio dei cittadini – evidenzia il Sindaco Mauro Lombardo -. Si tratta di un’innovazione che migliora l’efficienza della macchina amministrativa e il modo in cui le persone interagiscono con l’Ente.

Diana è in grado di fornire risposte immediate e puntuali in qualsiasi momento, sia tramite l’accesso ai canali social sia attraverso il contatto telefonico. Questo consente una significativa riduzione dei tempi di attesa e contribuisce ad alleggerire il carico di lavoro degli sportelli fisici tradizionali.

Si tratta di una novità – conclude il Sindaco Mauro Lombardo – che guarda al futuro, verso una Pubblica Amministrazione sempre più digitale, inclusiva e vicina ai cittadini e ai loro bisogni”.