La “Tibur Film Commission” informa che la produzione “On Production Srl” ricerca generici per il film dal titolo provvisorio “L’ultimo salto” diretto dal regista Umberto Carteni.

Le riprese si terranno prossimamente a Tivoli. Per partecipare recarsi presso la Sala Roser Franz (ex Chiesa di San Michele) mercoledì 14 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 18.

Si cercano persone tra i 60 e gli 85 anni, non si accettano pensionati con Quota 100, oltre a comparse di tutte le età per una grande scena di massa.

Gli interessati possono presentarsi muniti di fotocopia del documento di identità. Il regista Umberto Carteni ha diretto anche “Domani interrogo”, film già pronto per l’uscita e interpretato da Anna Ferzetti, tratto dall’omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli (Marsilio), con soggetto e sceneggiatura firmati da Herbert Simone Paragnani insieme all’autrice.