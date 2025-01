TIVOLI – Polizia Locale, dopo tre anni il Comandante lascia il Corpo

La Polizia Locale di Tivoli resta senza un Comandante di ruolo.

Oggi, giovedì 2 gennaio 2025, Antonio D’Emilio ha annunciato il suo ritorno al Corpo della Polizia di Roma Capitale.

“Saluto affettuosamente la Città di Tivoli dove ho trascorso più di tre anni della mia vita professionale! – ha commentato Antonio D’Emilio in un post pubblicato sul suo profilo Facebook – Non posso che esternare il mio orgoglio per aver diretto il Comando di Polizia Locale di una Città prestigiosa, come ha giustamente sottolineato il Signor Sindaco, che mi pregio di ringraziare per le belle parole in occasione del saluto per averci collaborato!

Ai colleghi tiburtini, oltre a ringraziarli per avermi accolto fin da subito con calore, posso solo sommessamente suggerire di continuare a tenere alto il prestigio del Comando, con la passione e la professionalità che vi contraddistingue!”.

La direzione della Polizia Locale sarà di nuovo affidata alla vicecomandante Eleonora Giusti.

Originario di Roma, residente a Ladispoli, Antonio D’Emilio si era insediato al Comando di via Monte Vescovo il 13 ottobre 2021 essendosi classificato secondo con un punteggio di 57,45 al concorso per l’assunzione di un dirigente della Polizia Locale bandito nel 2020 dal Comune di Tivoli e vinto da Roberto Carbone che aveva diretto i vigili urbani tiburtini da novembre al 23 luglio 2021 prima di essere assunto al Comune di Cantù.

Assunto nel 1993 come agente semplice nella Polizia di Roma Capitale, nel 2008 Antonio D’Emilio era stato promosso a funzionario e gli erano stati assegnati numerosi incarichi importanti.

Prima di arrivare a Tivoli, dal 2020 era distaccato come posizione organizzativa presso il Settore Tecnico del Municipio XII, docente nei corsi organizzati dalla Scuola del Corpo di Polizia Locale in collaborazione con l’Anaspol (Associazione Nazionale Sottufficiali delle Polizie Locali), Antonio D’Emilio è anche un volto noto della tv, più volte ospite in trasmissioni come “Tagadà” su “La7” per parlare della cosidetta “Truffa Marinaio”, un raggiro ai danni delle anziane sole.

Nella sua carriera l’ex comandante è stato impegnato in attività operative e d’indagine e attività di docente nominato della Scuola del corpo della polizia locale di Roma Capitale in materia di polizia edilizia e polizia giudiziaria.

Laureato in Giurisprudenza, D’Emilio ha un master in “Qualità nella pubblica amministrazione” ed è abilitato all’esercizio della professione di avvocato. Ha anche una lunga esperienza nel corpo della polizia locale di Roma Capitale, in uno dei municipi romani ha assunto la responsabilità di procedimenti su appalti, anticorruzione e bilancio della direzione tecnica.

La sua attività è stata caratterizzata dall’esperienza decennale nella sezione di polizia giudiziaria della Procura di Roma, dove si è occupato di indagini relative ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati edilizi, alle truffe, allo sfruttamento della prostituzione e al traffico di stupefacenti.