TIVOLI – Spartan Race, vince sempre lei: Lucia Di Rienzo è campionessa italiana

Nella sfida con le avversarie della sua stessa età non c’è partita.

E a tenerle testa sono soltanto le atlete che hanno la metà dei suoi anni.

Grandiosa e immensa Lucia Di Rienzo, la 40enne atleta tiburtina residente a Foligno, già campionessa mondiale di Spartan Race, non finisce mai di stupire.

Sabato scorso 19 ottobre Lucia si è aggiudicata il primo posto nel “Città Sant’Angelo Spartan Trifecta Weekend 2025”, in provincia di Pescara, l’ultimo evento in ordine cronologico delle Spartan Race 2025 in Italia, laureandosi così anche campionessa italiana di categoria 40/44anni e terza assoluta nella classifica generale in cui partecipano atlete fortissime con almeno 18-20 anni in meno di lei.

A rendere ancora più straordinario il risultato è il fatto che Lucia Di Rienzo si è imposta nelle Campionato italiano di Spartan, partecipando soltanto a tre delle 5 gare in calendario classificandosi sempre prima: un traguardo che le ha permesso di risultare irraggiungibile per le avversarie.

La vittoria di sabato scorso arriva a un mese di distanza dal titolo di vice campionessa mondiale conquistato domenica 7 settembre nell’ambito del “Trifecta World Championship”, il Campionato mondiale di Spartan Race tenutosi per la prima volta in assoluto nella storia in West Virginia, negli Stati Uniti d’America (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Dedico questo trionfo in Italia a mio figlio, ai miei genitori e a tutti gli sponsor che alternandosi gara dopo gara mi hanno dato la possibilità la possibilità di raggiungere grandiosi risultati nel mondo”, commenta Lucia Di Rienzo.

“Ringrazio inoltre – prosegue la campionessa 40enne – l’amministrazione Comunale di Tivoli, e in particolare il Signor Sindaco Marco innocenti sempre sensibile e partecipe, e ringrazio l’amministrazione Comunale di Foligno, dove risiedo, i particolarmente il Signor Sindaco Stefano Zuccarini”.

Lucia Di Rienzo riserverà ancora delle belle sorprese negli ultimi due mesi del 2025?

Il prossimo 22 novembre l’atleta sarà impegnata nella finale del Campionato spagnolo di Spartan Race nell’ambito del quale si è già aggiudicata due tappe conquistando un primo e un secondo posto durante il 2025.

Lo stesso 22 novembre è prevista anche la finale mondiale che si terrà ad Abu Dhabi nei Paesi Arabi dove Lucia Di Rienzo il 3 dicembre 2022 è già stata incoronata regina dello Spartan Race (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Quale sarà la scelta giusta?