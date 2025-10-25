Si terranno martedì 28 ottobre alle ore 15:00 nella Chiesa di San Francesco a Tivoli i funerali del Professor Antonio Sciarretta, stimato medico psichiatra e Consigliere comunale a Castel Madama scomparso mercoledì 15 ottobre all’età di 74 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per rendere omaggio alla sua memoria il Sindaco di Castel Madama Michele Nonni ha proclamato il Lutto Cittadino per l’intera giornata di martedì 28 ottobre: sono vietate attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti ed iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della giornata.

Gli abitanti del Borgo potranno rendere un ultimo saluto presso la camera ardente allestita nell’Aula Consiliare del Comune di Castel Madama dalle ore 15 alle ore 20 di lunedì 27 ottobre e dalle ore 9 alle ore 13 di martedì 28 ottobre, dopodiché il feretro raggiungerà la Chiesa di San Francesco a Tivoli per i funerali.

Nato a Roma il 6 agosto 1951, Antonio Sciarretta lascia il ricordo di un professionista dedito quotidianamente, ad affrontare le problematiche sociali delle persone con disagio mentale.

La cura delle malattie mentali e l’impegno civile sono state la sua missione di vita.

Lascia la moglie Antonietta e i figli Emanuele e Massimo.