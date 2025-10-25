Sabato pomeriggio 18 ottobre nella Chiesa di Santa Sinforosa e dei Santi Martiri Tiburtini a Tivoli Terme si è tenuta la cerimonia d’insediamento ufficiale del nuovo Parroco, don Martino Zarebski (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Don Martino Zarebski, nuovo parroco di Santa Sinforosa e dei Santi Martiri Tiburtini a Tivoli Terme

La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal Vescovo di Tivoli e Palestrina, monsignor Mauro Parmeggiani, che proprio sabato ha compiuto il quarantesimo anno di ordinazione sacerdotale.

La cerimonia di insediamento officiata dal Vescovo di Tivoli e Palestrina, monsignor Mauro Parmeggiani

Alla cerimonia di insediamento hanno partecipato per dare il benvenuto al nuovo parroco, il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e il Comandante dei Carabinieri, oltre ai sacerdoti della Vicaria.

Presente anche un folto gruppo della sua precedente Parrocchia di Gesù Redentore a Palestrina dove don Martino è stato per 15 anni e numerosi fedeli della Comunità di Tivoli Terme.

Don Martino Zarebski subentra a don Paolo Lombardi, nominato Parroco delle Parrocchie di San Francesco Saverio in Carchitti e dell’Immacolata Concezione di Maria in Valvarino.

Don Martino sarà coadiuvato dal viceparroco don Artur Drozd, anche lui originario della Polonia.

Il Vescovo, dopo i riti di accoglienza con i quali ha consegnato la Parrocchia al neoeletto, nella sua omelia ha dato a don Martino dei paterni consigli per il suo ministero: innanzitutto ha invitato don Martino a essere uomo di preghiera e in preghiera con il suo popolo, a testimonianza che una Chiesa che prega, trova nella relazione con Dio, la sua prima ragione di essere.

Inoltre, lo ha invitato a essere uomo di dialogo e di incontro in un contesto multiculturale, quale è Tivoli Terme, dove il cristianesimo, mantenendo la sua identità, sia segno vivo di Cristo di fronte alle nuove sfide sociali e culturali.

Un’altra immagine di Don Martino Zarebski

Don Martino ha sottolineato l’ospitalità offerta dalla nuova comunità e la sua disponibilità a un confronto e a un dialogo costruttivo per l’edificazione della comunità.

Al termine della celebrazione è seguito un momento di fraternità e di festa. Cinquant’anni, origini italo-polacche, Don Martino Zarebski è sacerdote da 15 anni e da allora è stato Parroco della chiesa di Gesù Redentore a Palestrina.

Di professione Psicologo clinico, Psicoterapeuta e Psicodrammatista con visione olistica, il sacerdote è Presidente del Consultorio Diocesano di Palestrina.

Tra i suoi progetti la riqualificazione del fabbricato adiacente alla chiesa di Tivoli Terme per realizzare uno spazio per l’oratorio e per i bambini.