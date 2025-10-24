TIVOLI – Scontro frontale in viale Roma: due feriti in ospedale

Drammatico incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 24 ottobre, al Centro di Tivoli.

Il bilancio è di due automobilisti feriti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 19,30 in viale Roma, la strada che costeggia l’ospedale “San Giovanni Evangelista”.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, una Alfa Romeo e una Mercedes si sono scontrate fronte-lateralmente e una delle due è carambolata contro il cancello del nosocomio tiburtino.

L’impatto è stato violentissimo, come dimostrano le fotografie pubblicate da Tiburno.Tv.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale e due ambulanze che hanno trasportato i conducenti delle due vetture al vicino pronto soccorso in codice rosso.

I due feriti, entrambi italiani di età compresa tra i 25 e i 30 anni, residenti rispettivamente a Tivoli e a Castel Madama, sarebbero rimasti sempre vigili e coscienti e avrebbe riportato delle escoriazioni: sono in corso gli accertamenti diagnostici per scongiurare conseguenze.

Disposti anche gli accertamenti di routine sull’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Il traffico in viale Roma e nel Centro ha subito rallentamenti.

La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale.