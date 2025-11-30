TIVOLI – Partono i lavori per il nuovo superstore in Via Tiburto

Inizia a prendere forma il cosiddetto “Print – Programma integrato di intervento – di Via Tiburto/Largo Saragat”, il progetto che prevede la costruzione di un superstore, di una palestra e di un plesso scolastico in via Giorgio Petrocchi, davanti al cimitero di Tivoli.

Giovedì 27 novembre Alessio Argentieri, Direttore del Dipartimento Geologico-Difesa del suolo e Aree protette della Città Metropolitana di Roma Capitale ha infatti rilasciato il nulla osta – CLICCA E LEGGI IL NULLA OSTA – ai soli fini del Vincolo Idrogeologico, per movimento terra finalizzato alla realizzazione di una media struttura di vendita, ovvero un superstore con una superficie massima 2.500 metri quadrati.

Il nulla osta è stato richiesto e rilasciato a Massimo Stocchi, Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante della società “Luna 2010 S.r.l.”, società specializzata nel commercio al dettaglio e/o all’ingrosso di qualsiasi genere alimentare, proprietaria del marchio “M. A. Supermercati”.

Il Print – Programma integrato di intervento – è un progetto presentato nel 2017 dalle società “Villa Adriana Group srl” e “Marven costruzioni srl” e approvato dal Consiglio comunale il 17 luglio 2020 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quell’occasione l’amministrazione all’epoca guidata dal sindaco Giuseppe Proietti diede il via libera alla costruzione di 15.797 metri cubi, destinati per 11.203 ad attività commerciale e palestra e 4.494 a polo per l’infanzia.

Come compensazione degli oneri i privati si faranno carico della realizzazione di una strada di collegamento tra via Tiburto e via del Lavoro – l’attuale via Giorgio Petrocchi – oltre che dell’allargamento di via Rivellese, della realizzazione 1.262 metri quadri di parcheggi ed altrettanti di parco attrezzato.

Il 13 settembre 2022 la giunta regionale guidata dall’ex Presidente Nicola Zingaretti ha successivamente dato il via libera al progetto in variante al Prg.

Il 27 novembre 2023 è stata la “Saragat Srl” a stipulare una Convenzione col Comune di Tivoli in qualità di Soggetto Attuatore per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere di sostegno private funzionali e complementari alla realizzazione delle opere pubbliche.

Il via libera definitivo al Print di Via Tiburto/Largo Saragat, progettato dall’ingegner Alberto Benigni e dall’architetta Laura Proietti, è arrivato dopo i pareri positivi del Comune, della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Soprintendenza Archeologica nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria del 2 luglio 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il 13 agosto 2024 il Comune di Tivoli ha rilasciato il permesso a costruire numero 16 alla “Saragat Srl”, società a responsabilità limitata con sede legale in via di Villa Braschi 145, costituita il 23 novembre 2022, con un capitale sociale di 11 mila euro: la 51enne imprenditrice tiburtina Laura Maggi è amministratrice e titolare di quote pari a 3.236,20; Massimiliano Cadonici, 62 anni (2.180,20 euro), Roberto Censi, 72 anni (2.830,30 euro), Massimo Panatta, 67 anni (777,70 euro), Giovanni di Domenicantonio, 70 anni (1.199 euro) e Stefano Piacentini, 59 anni (777,60 euro).

A marzo scorso i mezzi della “Cama Costruzioni S.r.l.”, la ditta esecutrice, sono entrati in azione per le prime opere di urbanizzazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ora il via libera di Città Metropolitana di Roma Capitale al superstore da 11 mila metri cubi: il Dipartimento Geologico-Difesa del suolo e Aree protette ha preso atto che nell’area destinata a Servizi Privati non sono segnalati fenomeni di frana e/o dissesto, come risulta dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e come hanno certificato i progettisti del Print.