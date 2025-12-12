GUIDONIA – Calcio, coreografia da Serie A per il big match con l’Ascoli

Sarà un pomeriggio indimenticabile quello di

Sarà un pomeriggio indimenticabile quello di domenica 14 dicembre allo Stadio Città dell’Aria, a Guidonia.

Al Comunale alle ore 17.30 va in scena il big match del Campionato di Serie C Sky WiFi 2025/2026 tra il Guidonia Montecelio 1937 Fc, quarto in classifica con 25 punti, e l’Ascoli, terza con 32 punti.

I tifosi presenti allo stadio sono invitati a seguire le indicazioni che verranno fornite e ad accedere sulle tribune con largo anticipo.

Per la perfetta riuscita sarà importante la partecipazione di tutti gli spettatori a questo eccezionale momento.

Per l’occasione all’ingresso in campo delle due compagini, dalla Tribuna Montecelio, sarà visibile una scenografia organizzata dall’Unione Tifosi Guidonia Montecelio con il supporto della Gradinata Guidoni, due dei gruppi organizzati sempre al seguito della squadra come altre splendide realtà in costante crescita.

Chi cambia posto è pregato di lasciare il cartoncino sul seggiolino dove è stato trovato.

All’interno dello stadio verranno fornite le indicazioni per la riuscita della straordinaria coreografia organizzata.

Le sorprese non sono finite.

In occasione della partita con l’Ascoli, il presidente Mauro Fusano regalerà un profumo a tutti i sostenitori che acquisteranno un biglietto per l’ultima gara casalinga di questo storico 2025 che ha visto il club vincere il campionato di Serie D e disputare la prima stagione professionistica.

“The Dream” è l’essenza speciale del Guidonia Montecelio 1937 Fc.

Sarà possibile ritirare il profumo solo al termine dell’incontro nello spazio dedicato alla vendita del merchandising e sarà comunque acquistabile per gli spettatori non paganti.