TIVOLI – Sciopero generale, a rischio la raccolta rifiuti

Asa Spa comunica alla cittadinanza di Tivoli che nella giornata di lunedì 9 marzo 2026 potrebbe non essere garantito il normale svolgimento del servizio di Igiene Urbana a causa di uno sciopero generale nazionale indetto da USB.
“𝑆𝑐𝑢𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜𝑐𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑎𝑣𝑣𝑖𝑠𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑎 𝑟𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖 – si legge in una nota della municipalizzata del Comune di Tivoli -, 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑛. 129 𝑑𝑒𝑙 11/03/2015, 𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑖𝑢𝑡𝑖:
𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐬𝐜𝐡𝐢: Domenica 08 Marzo NON conferire i RIFIUTI ORGANICI, né i rifiuti misti PLASTICA-METALLI nelle ECO-STAZIONI.
𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚: Domenica 08 Marzo NON conferire i RIFIUTI ORGANICI nei bidoni condominiali e NON esporre i MASTELLI MARRONI.
La riattivazione completa dei servizi è prevista dalle ore 6:00 del giorno 10/03/2026.
I rifiuti non raccolti, saranno ritirati il giovedì successivo, il 12 marzo 2026, come da calendario di raccolta vigente.
