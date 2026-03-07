CAPENA – Referendum Giustizia, Palamara e Sallusti spiegano le ragioni del “Sì”

A Capena arriva la prima importante iniziativa pubblica in vista del Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere del 22 e 23 Marzo prossimi.

Domenica prossima 15 marzo alle ore 11 nell’Aula Consiliare del Comune di Capena si terrà un incontro aperto alla cittadinanza organizzato dal “Comitato Sì alla Riforma” e da Fratelli d’Italia con due ospiti di eccezione: il giornalista Alessandro Sallusti, ex direttore de “Il Giornale” e di “Libero”, attuale Portavoce del Comitato “Sì Riforma”, e Luca Palamara, ex magistrato ed ex presidente dell’Anm (Associazione Nazionale Magistrati), primo ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura ad essere radiato dall’ordine giudiziario dallo stesso Csm.

L’incontro è moderato da Mirta Paganelli, dirigente del Circolo Fratelli d’Italia di Capena.

Intervengono il Parlamentare Europeo Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo ECR, il Deputato Alessandro Palombi, vice presidente della Giunta Comitato procedimenti di accusa, l’assessore regionale al Bilancio e all’Agricoltura Giancarlo Righini, la consigliera regionale Micol Grasselli, il consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale Stefano Cacciotti e il giornalista Francesco Storace, ex ministro e presidente della Regione Lazio.

Il sodalizio tra il giornalista Alessandro Sallusti e l’ex magistrato Luca Palamara ha prodotto una trilogia di libri-intervista che svela i meccanismi di potere, le correnti e le nomine all’interno della magistratura italiana.

“Il Sistema” (2021): è il primo libro-confessione in cui Palamara descrive come le correnti della magistratura e le nomine siano influenzate da rapporti con politici e imprenditori, scatenando un forte dibattito.

“Lobby & Logge” (2022) sulle cupole occulte che controllano “il sistema” e divorano l’Italia.

“Il sistema colpisce ancora” (2026), il terzo capitolo della serie, in cui viene analizzato il “vizio delle correnti” e le dinamiche del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), sostenendo che il sistema è ancora attivo.