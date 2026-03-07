GERANO – Viabilità, via alla messa in sicurezza della provinciale per Rocca Santo Stefano

Nel Comune di Gerano sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada Provinciale 27/C Gerano – Rocca Santo Stefano, nel tratto situato in prossimità del cimitero.

L’intervento, realizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, si è reso necessario a seguito delle criticità legate all’emergenza frane provocata dalle recenti piogge, che hanno aggravato una situazione già delicata: il tratto stradale era infatti in condizioni di criticità già dal 2011, con circolazione consentita su un’unica carreggiata.

I lavori sono eseguiti dalla “Mario Cipriani Srl” di Castel Madama che si è aggiudicata i lavori per un importo complessivo di 279.038 euro e 61 centesimi.

L’intervento durerà 120 giorni.