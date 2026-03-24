TIVOLI – Fosse Ardeatine, i comunisti ricordano Cesare Astrologo

Da Massimiliano Rossini, Segretario del Circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

“Oggi, 24 marzo 2026, l’Italia ricorda l’82° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

Roma si ferma davanti a 335 vite spezzate dalla ferocia nazifascista.

Tra loro, il nostro concittadino Cesare Astrologo, operaio e partigiano tiburtino, il cui sacrificio è una pietra miliare della nostra identità cittadina.

​Apprendiamo che il Gonfalone della Città di Tivoli è presente alle cerimonie ufficiali a Roma.

Sebbene la partecipazione istituzionale sia doverosa, ci rammarica profondamente dover essere noi, come forza politica, a dare notizia ai cittadini tiburtini della presenza del nostro simbolo al Mausoleo Ardeatino.

È inaccettabile che un momento così alto di unità nazionale passi sotto il silenzio assoluto dell’amministrazione.

Una partecipazione “burocratica”, priva di una comunicazione ufficiale alla cittadinanza, svuota il Gonfalone del suo valore popolare e trasforma la memoria in una fredda pratica d’ufficio.

​UNA VERITÀ STORICA DA NON TACERE

Va ricordato con forza, contro ogni tentativo di “pacificazione” forzata, che l’eccidio delle Fosse Ardeatine non fu solo un crimine tedesco.

Le liste dei condannati furono compilate con la complicità attiva dei fascisti italiani della RSI, che consegnarono i propri concittadini ai carnefici nazisti.

Tacere oggi su questo punto, o limitarsi a una presenza formale a Roma senza parlarne ai cittadini di Tivoli, significa tradire la memoria storica della nostra terra.

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LA NOSTRA RIFLESSIONE SULLA MEMORIA LOCALE

Notiamo con sdegno una profonda disparità di trattamento nella cura della memoria cittadina da parte di questa amministrazione: abbiamo assistito a mozioni e dibattiti accesi per intitolare spazi pubblici a Sergio Ramelli, figura della destra milanese usata come bandiera identitaria.

Per lui fanfare e discorsi solenni; per il martire tiburtino Cesare Astrologo, solo il silenzio.

Ma come non ricordare ​LA CENSURA SU MATTEOTTI: Non dimentichiamo la targa a Giacomo Matteotti del 2025, dove è stata cancellata la parola “Antifascista”, un insulto alla verità storica che svela una precisa volontà politica di questa Giunta.

È inaccettabile che il nuovo stemma di “Città di Tivoli” serva solo per le parate di gala e venga “nascosto” quando deve rappresentare l’anima antifascista della nostra terra davanti al Paese.

​IL NOSTRO APPELLO

Chiediamo all’amministrazione comunale di uscire dal silenzio.

Onorare le Fosse Ardeatine significa raccontare nelle scuole chi era Cesare Astrologo e ricordare che il fascismo fu il complice di quel massacro.

Il nuovo Gonfalone rappresenta tutti noi e la nostra storia: una storia che non può essere ridotta a semplice formalità, perché è la testimonianza di una Tivoli che ha saputo scegliere la libertà”.