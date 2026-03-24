TIVOLI – “Musica Est”, la stagione concertistica parte dalle Scuderie Estensi

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 17, presso le Scuderie Estensi di Tivoli, si aprirà la Terza Stagione Concertistica ‘Musica Est’ con il concerto del duo pianistico Francesco Buccarella e Vera Mazzotta, formazione composta da due straordinari musicisti che ci faranno ascoltare splendide interpretazioni di rielaborazioni pianistiche delle Fontane e dei Pini di Roma di Ottorino Respighi, e del Carnevale degli animali di Camille Saint-Saens.

La stagione, ideata ed organizzata da alcuni docenti di strumento musicale degli istituti comprensivi di Palombara Sabina, San Cesareo e Tivoli Terme, insieme all’associazione Officine musicali romane, nasce con l’intento di offrire l’opportunità ad allieve ed allievi dei corsi ad indirizzo musicale, e in generale ad un pubblico più ampio, di avvicinarsi alla musica suonata dal vivo attraverso la partecipazione a concerti organizzati sul territorio.

La proposta spazia tra i diversi generi musicali, ed ha come protagonisti musicisti di livello assoluto.

Il progetto prevede inoltre la partecipazione degli allievi ed ex allievi delle scuole ad indirizzo musicale non solo in veste di spettatori: le ragazze e i ragazzi accoglieranno il pubblico, apriranno i concerti con una o più esibizioni, intervisteranno i musicisti alla fine della performance e scriveranno recensioni su testate giornalistiche locali.

Ecco gli appuntamenti previsti:

*Duo pianistico Mazzotta-Buccarella*- Vera Mazzotta, Francesco Buccarella –

• 28 marzo, ore 17.30 – Scuderie Estensi di Tivoli – nell’ambito della rassegna di concerti ‘Incanti’

• 29 marzo, ore 17.00 – Castello Savelli di Palombara Sabina

*Duo marimba e vibrafono “Percussion Blue Prospective”*

– Andrea Mellace – marimba -;

Jordan Corda – vibrafono –

• 18 aprile, ore 17.00 – Auditorium di San Cesareo

• 19 aprile, ore 17.00 – Castello Savelli di Palombara Sabina – *Duo chitarre Ciampa-Locatto* – Gian Marco Ciampa, Pietro Locatto

• 17 maggio, ore 20.30 – Auditorium di San Cesareo

L’ingresso ai concerti prevede un’offerta libera.