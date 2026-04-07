CASTELNUOVO DI PORTO – Festa per i 30 anni di sacerdozio di don Vincenzo Mamertino

Si terranno oggi, martedì 7 aprile, i festeggiamenti per i 30 anni di sacerdozio di don Vincenzo Mamertino, dal 2020 parroco della Parrocchia di Santa Lucia a Pontestorto, a Castelnuovo di Porto.

Don Vincenzo Mamertino, dal 2020 parroco della Parrocchia di Santa Lucia a Pontestorto

La cerimonia sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, Sua Eccellenza Monsignor Gianrico Ruzza.

Insieme ai fedeli e alla comunità sarà presente anche il sindaco Riccardo Travaglini.

“30 anni di sacerdozio, 30 anni al servizio degli altri – è l’annuncio del primo cittadino – Don Vincenzo ha scelto ogni giorno di stare dalla parte degli ultimi, accompagnando la comunità con dedizione, ascolto e umanità.

E anche oggi, nel giorno della sua festa, il suo pensiero è rivolto agli altri”.