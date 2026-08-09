CERVARA DI ROMA – Si perdono nel bosco durante l’escursione

dì Francesca Romana Severini

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi ,domenica 9 agosto, a Cervara di Roma, dove un uomo e una donna entrambi di 64 anni, , si sono persi all’interno di un’area boschiva, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.Secondo quanto emerso dal comunicato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, la Sala Operativa ,intorno alle ore 16.30 ha inviato sul posto per le ricerche , la squadra 14/A del distaccamento di Subiaco, con il supporto del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato negli interventi in ambienti impervi.

Le immagini dell’intervento

Le operazioni si sono concluse intorno alle 18:00, quando i soccorritori sono riusciti a individuare i due escursionisti.Le loro condizioni sono apparse subito discrete e gli hanno permesso un immediato rientro verso valle accompagnati dal personale dei Vigili del Fuoco.Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine, impegnati nelle attività di rispettiva competenza.