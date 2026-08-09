TIVOLI – Bruciano le sterpaglie alle case popolari

ambiente, Tiburno Quotidiano /

Incendio in Via dell'Aeronautica

dì Francesca Romana Severini 

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 9 agosto, in via dell’Aeronautica a Borgonovo, nella zona delle case  appartenenti al Complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di Ater Provincia di Roma.Le fiamme si sono propagate intorno alle  ore 17,  ,interessando un’area di circa 2.000 metri quadrati.

Sopra e sotto, le immagini dell’incendio 

A rendere particolarmente delicata la situazione è stata soprattutto la combustione delle sterpaglie, causa del rogo, che hanno provocato una densa colonna di fumo sotto le case, rappresentando per i residenti il principale pericolo .

L’incendio non avrebbe provocato danni a persone o abitazioni grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco insieme alle Associazione di Protezione Civile : “VVAA – Volontari Valle Aniene Associati ”  ,“NVG – Nuclei Volontari Guidonia” e I LUPI di Roma , quest’ultimi intervenuti con un’autobotte.

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Al temine dell’intervento, la situazione è tornata alla normalità.

 

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