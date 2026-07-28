MONTEROTONDO – “Intensificare lo svuotamento dei cestini per le deiezioni canine”

A Monterotondo verrà intensificato lo svuotamento dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine.

Lo stabilisce la disposizione urgente – CLICCA E LEGGI LA DISPOSIZIONE – firmata ieri, lunedì 27 luglio, dal sindaco di Monterotondo Riccardo Varone.

Con l’atto il primo cittadino ordina all’Azienda Pluriservizi Monterotondo, gestore del servizio di igiene urbana, di svuotare immediatamente tutti i cestini destinati alla raccolta delle deiezioni canine presenti sull’intero territorio comunale, in particolare quelli attualmente colmi e origine di emanazioni maleodoranti entro e non oltre 12 ore dalla notifica della disposizione.

Il provvedimento fa seguito alle segnalazioni relative ai numerosi cestini destinati alla raccolta delle deiezioni canine colmi e in evidente sovraccarico, con conseguente fuoriuscita di rifiuti ed emanazione di odori sgradevoli e potenzialmente nocivi per la salute pubblica.

Nella disposizione il sindaco Varone evidenzia che tale situazione, oltre a costituire un evidente decoro urbano compromesso, determina condizioni di insalubrità e rischio igienico-sanitario per la cittadinanza, in particolare nelle aree a maggiore frequentazione pedonale nei pressi di scuole, parchi e aree verdi pubbliche.

Col provvedimento Varone stabilisce che, da oggi e in via permanente, i cestini siano svuotati in maniera regolare e e sistematico secondo un calendario di manutenzione che ne garantisca costantemente il decoro e l’igiene, evitando in ogni caso il ripetersi di situazioni di sovraccarico e cattivo odore.

In particolare, il sindaco stabilisce che nel periodo estivo tra giugno e settembre, a causa delle più elevate temperature e del conseguente rischio igienico-sanitario, la frequenza di svuotamento dei cestini sia intensificata rispetto agli altri periodi dell’anno, assicurandone comunque lo svuotamento con cadenza regolare e costante su tutto il territorio comunale, senza soluzione di continuità, provvedendo, se necessario, anche a rimodulare i giri di raccolta delle frazioni plastica, carta e vetro, riducendone la frequenza per garantire prioritariamente lo svuotamento regolare dei cestini per deiezioni canine.