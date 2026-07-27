Affidato in concessione la conduzione, manutenzione e gestione funzionale ed economica dello “Stadio Ottavio Pierangeli” a Monterotondo Scalo.

Lo stabilisce la determina numero 3490 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 24 luglio da Sabrina Montebello, dirigente della Stazione unica appaltante per affidamento lavori, servizi e forniture di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Con l’atto viene aggiudicato il bando di gara al primo classificato, ovvero il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da ASD Real Tirreno di Roma, Studio Nivola Srl di Roma, ASD Falchi Rugby Monterotondo e ASD Castrum Monterotondo, con un punteggio complessivo pari a 59,04, un ribasso percentuale del 15% sulla quota associativa annuale per atleta della scuola calcio pari a 700 euro, un prezzo al rialzo sull’importo annuale di spesa per opere di manutenzione straordinaria, pari a 20 mila euro.

Il 24 febbraio scorso con la delibera numero 70 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone aveva avviato l’iter per l’affidamento in concessione sia dello “Stadio Ottavio Pierangeli” che dello “Stadio Fausto Cecconi” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il valore complessivo presunto del contratto di concessione è pari a 2 milioni 218.680 euro, oltre IVA, per i primi cinque anni, più eventuale rinnovo di 2 anni pari a 922.964 euro, oltre IVA, per un valore totale per 7 anni pari a 3 milioni 141.644 euro, oltre IVA, mentre il costo annuo della manodopera è stato stimato dall’Ente in complessivi 95.924 euro.

Con la delibera numero 70 inoltre la giunta ha approvato le tariffe per l’utilizzo dei campi sportivi comunali pienamente in linea con il mercato.

– euro 70,00/ora per utilizzo stagionale del campo a 11; – euro 35,00/ora per utilizzo stagionale del campo a 5 e del campo a 8; – euro 120,00/ora per utilizzo saltuario del campo a 11; – euro 70,00/ora per utilizzo saltuario del campo a 5 e del campo a 8. – scuola calcio tariffa massima 700,00 € atleta/annuo.

