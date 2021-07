La Vedova Nera di Scarlett

Il mondo del cinema, fortunatamente, non si ferma nonostante caldo e Covid. In questi giorni protagonista delle sale è la pellicola dedicata alla Vedova Nera. Parliamo, naturalmente, di Black Widow, l’atteso film con protagonista l’affasciante Scarlett Johansson. La regista Cate Shortland ricorda i trascorsi da spia russa e le missioni impossibili. Sceglie la strada del racconto ed offre, finalmente, una chiave di lettura sul perché la meravigliosa Vedova Nera decide di immolarsi alla fine di Endgame. Non tutto viene spiegato nella sceneggiatura scritta da Jac Schaeffer e riscritta da Ned Benson, durante la lunga gestazione del film. Il film è senza dubbio un “monumento”, alla coraggiosa Scarlett Johansson, diva muscolosa capace di portare da sola la pellicola verso il successo.

