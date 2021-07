Mentana – In scena questa sera “Le funambole, donne sospese tra la vita e l’amore”

Questa sera l’associazione culturale “La Fabbrica dei Ricordi Felici” presenterà “Le funambole, donne sospese tra la vita e l’amore”, scritto e diretto da Dania Appolloni, con Dania Appolloni, Sandy Giuffrida, Giada Felici, Mariasole Sciarra, accompagnate dalle chitarre e le voci di Giorgia Marini e Anna Boccolini e dalle ballerine Elena Latorre e Nicole Scarpinati. “Le Funambole” nasce da un dialogo immaginario tra una mamma e una figlia appena nata, con la mamma Nina che sente la sua inadeguatezza al ruolo di madre, non pensa di essere preparata a crescere una bambina.

Ricordiamo a tutti i prenotati per lo spettacolo LE FUNAMBOLE che doveva svolgersi venerdi 16, e rimandato causa maltempo, di chiamarci o scriverci per confermare o disdire la vostra prenotazione per stasera.

Potete contattare i numeri 3381855315 e 3343077453.