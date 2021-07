Variante Delta, il Lazio rischia la zona gialla

Aumenta per il Lazio la possibilità di tornare in zona gialla. Nell’ultima settimana otto regioni hanno superato i 50 casi — Emilia-Romagna (71,5), Lazio (87,5), Liguria (53,6), Sardegna (136,2), Sicilia (80,9), Toscana (94,5), Umbria (81,6) e Veneto (81) — portando la media nazionale a 58. Tutte sono ancora sotto la soglia critica di ospedalizzazioni, ma il trend è preoccupante e gli esperti raccomandano massima attenzione e uso delle protezioni quando ci si trova in situazioni e in luoghi affollati.

I timori maggiori riguardano la Sicilia, dove la percentuale dei ricoverati in area medica ha raggiunto l’8% e in terapia intensiva il 4,7%. Sorvegliate speciali sono la Sardegna, con il 4,4% dei posti occupati nei reparti e il 4,2% in terapia intensiva, e il Lazio, con il 4 % in area medica e il 3,7% in terapia intensiva. La soglia critica è ancora lontana, ma la velocità di diffusione del virus non lascia tranquilli. Per questo si sono intensificati gli appelli dei governatori a mantenere alta l’attenzione e soprattutto a vaccinarsi.